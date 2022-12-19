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Сегодня, 04:10

Суарес поздравил Месси с победой на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Барселоны» Луис Суарес поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с победой над Францией (3:3, пен. — 4:2) в финале чемпионата мира-2022. Ранее они вместе играли за каталонцев.

«Поздравляю, друг! Ты чемпион мира. Пусть говорят что хотят, ты есть и будешь лучшим», — написал Суарес в социальных сетях.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

35-летний Месси на ЧМ-2022 забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи в 7 матчах. Его признали лучшим игроком турнира.

Лионель Месси с&nbsp;кубком мира. Теперь официально: Месси — величайший в истории!
Лионель Месси
Луис Суарес
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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