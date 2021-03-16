Старфельт, Классон и Берг вызваны в сборную Швеции

Тренерский штаб сборной Швеции сформировал заявку команды на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

В заявку попали три футболиста РПЛ: Карл Старфельт («Рубин»), Виктор Классон и Маркус Берг (оба — «Краснодар»).

Также впервые с 2016 года в национальную команду вызван форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

Швеция в отборе ЧМ-2022 сыграет с Грузией (25 марта), Косово (28 марта), а также проведет товарищескую игру с Эстонией (31 марта).