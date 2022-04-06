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Сегодня, 22:00

ФИФА опроверг информацию об увеличении игрового времени на ЧМ-2022

ФИФА не собирается увеличивать игровое время на матчах под эгидой организации
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ФИФА опровергла информацию о возможном увеличении игрового времени в матчах чемпионата мира в Катаре в 2022 году и других турнирах под эгидой организации.

«В связи с некоторыми сообщениями и слухами, которые распространялись сегодня, ФИФА хотела бы уточнить, что не планирует никаких изменений, касающихся продолжительности футбольных матчей, как на чемпионате мира 2022 года, так и в других турнирах», — говорится в заявлении ФИФА в Twitter.

Информация об увеличении времени возникла 5 апреля. Об этом сообщал портал Calcio e Finanza со ссылкой на Corriere dello Sport. Речь шла о том, что продолжительность матча увеличится с 90 до 100 минут.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://twitter.com/fifamedia/status/1511761335863894028
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