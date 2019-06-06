Состоялись первые матчи отбора ЧМ-2022. Играли Монголия, Гуам, Макао и другие

Стартовал отборочный турнир чемпионата мира-2022. Первые матчи состоялись в Азиатской футбольной конфедерации. В играх первого раунда победы одержали сборные Монголии, Камбоджи, Бангладеш, Макао и Бутана.

Россия и другие европейские страны начнут отбор в 2020 году, после чемпионата Европы.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Впервые в истории мировое первенство состоится не в летние месяцы.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

Первый раунд

Первые матчи

Монголия - Бруней - 2:0 (1:0)

Камбоджа - Пакистан - 2:0 (0:0)

Лаос - Бангладеш - 0:1 (0:0)

Макао - Шри-Ланка - 1:0 (0:0)

Бутан - Гуам - 1:0 (1:0)