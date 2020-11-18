Скалони назвал ключ к успеху сборной Аргентины в матче с Перу

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Перу в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (2:0) отметил, что это командный успех.

— Думаю, что сегодня победное слово — «команда», — цитирует пресс-служба сборной Скалони. - Мы приехали играть на очень сложном поле против соперника, которому нужно было выиграть. Первый тайм прошел очень хорошо. Мы боролись, когда было нужно. Всегда нужно улучшаться: когда выигрываете, когда играете вничью и когда проигрываете. Думаю, вся команда понимает, что турнир очень сложный. Стараемся, чтобы нас считали сложным соперником.