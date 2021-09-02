Италия не сумела дома обыграть Болгарию

Сборные Италии и Болгарии сыграли вничью (1:1) в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022. У хозяев отличился Федерико Кьеза, у гостей — Атанас Илиев. В другом матче группы С Северная Ирландия обыграла Литву (4:1).

Италия с десятью очками остается лидером группы. На второй позиции Швейцария (шесть очков).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа С

Италия — Болгария — 1:1 (1:1)

Голы: Кьеза, 16 (1:0). А.Илиев, 39 (1:1).

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Флоренци (Толой, 65), Ачерби, Эмерсон (Пеллегрини, 90+1), Верратти, Жоржиньо, Барелла (Кристанте, 64), Кьеза, Иммобиле (Берарди, 74), Инсинье (Распадори, 74).

Болгария: Георгиев, Недялков, Антов, П.Христов, А.Христов, Костадинов, Десподов (Малинов, 75), Янков (Чочев, 57), Витанов (Кирилов, 75), Йомов (Делев, 46), А.Илиев (Крастев, 70).

Предупреждения: Барелла, 26. Йомов, 31. Толой, 74. Недялков, 86.

Судья: Гезюбюйюк (Нидерланды).

2 сентября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Литва — Северная Ирландия — 1:4 (0:1)

Голы: Баллард, 20 (0:1). Вашингтон, 52 — с пенальти (0:2). Баравикас, 54 (1:2). Лейвери, 67 (1:3). Макнэйр, 82 — с пенальти (1:4).

Нереализованный пенальти: Новиков, 63 (вратарь)

Литва: Шеткус, Славицкас (Бараускас, 74), Баравикас, Ласицкас, Шаткус, Вербицкас (Узела, 80), Мегелайтис, Уткус, Черных (Янкаускас, 80), Новиков, Дубицкас (Казлаускас, 74).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Каткарт, Макнэйр, Смит (Флэнаган, 89), Льюис, Баллард, Дэйвис, Томпсон (Джонс, 82), Макканн, Вашингтон (Маккалмонт, 82), Лейвери (Лафферти, 82).

Предупреждения: Уткус, 31. Мегелайтис, 50. Вашингтон, 60. Макнэйр, 63. Славицкас, 65. Баравикас, 90.

Судья: Фраппар (Франция).

2 сентября. Вильнюс. Стадион ЛФФ.