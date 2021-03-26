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Гол с передачи Ибрагимовича принес Швеции победу над Грузией

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25 марта. Швеция — Грузия — 1:0 .Златан Ибрагимович и Виктор Классон. Фото Twitter
25 марта. Швеция — Грузия — 1:0 .Златан Ибрагимович и Виктор Классон. Фото Twitter
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Сборная Швеции обыграла Грузию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:0). Единственный гол забил полузащитник «Краснодара» Виктор Классон с передачи форварда Златана Ибрагимовича.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа B

Швеция — Грузия — 1:0 (1:0)

Гол: Классон, 35.

Швеция: Нордфельдт, Лустиг (Крафт, 84), Хеландер, Аугустинссон, Линделеф, Ларссон, Классон (Форсберг, 74), Олссон (Экдаль, 68. Сванберг, 73), Кулушевски, Ибрагимович (Куэйсон, 84), Исак.

Грузия: Лория, Кашия, Двали, Гиорбелидзе, Чабрадзе, Канкава (Гвилия, 60), Квеквескири (Шенгелия, 61), Абурджания, Кварацхелия (Китейшвили, 46), Квилитая (Микаутадзе, 84), Лобжанидзе (Беридзе, 78).

Предупреждения: Ибрагимович, 54. Олссон, 58. Аугустинссон, 64. Двали, 90+5.

Судья: Бастьен (Франция).

25 марта. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».

Швеция — Грузия

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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