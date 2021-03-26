Германия разгромила Исландию, Армения вырвала победу у Лихтенштейна

25 марта состоялись матчи 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе J.

Сборная Германии дома без проблем справилась с Исландией — 3:0. В первые семь минут по голу забили Леон Горетцка и Кай Хаверц, а после перерыва итоговый счет установил Илкай Гюндоган.

Армяне на выезде на 84-й минуте сломила сопротивление Лихтенштейна после автогола Ноа Фроммельта.

Еще в одном матче группы румыны выиграли у Северной Македонии (3:2) благодаря голу Янниса Хаджи на 86-й минуте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа J

Германия — Исландия — 3:0 (2:0)

Голы: Горецка, 2 (1:0). Хаверц, 7 (2:0). Гюндоган, 56 (3:0).

Германия: Нойер, Гинтер, Рюдигер, Клостерманн, Киммих, Гюндоган, Эмре Джан, Гнабри (Юнес, 86), Горецка (Нойхаус, 72), Хаверц (Мусиала, 79), Сане (Вернер, 79).

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Ингасон, Магнуссон, Сампстед, Бьяднасон, Гюннарссон, Пальссон (Скуласон, 89), Сигюрьенссон (А.Гвюдмундссон, 40), Траустасон (А.Сигурдссон, 71), Бедварссон (Сигтоурссон, 89).

Предупреждения: Хаверц, 48. Ауднасон, 56. А.Гвюдмундссон, 65.

Судья: Йованович (Сербия).

25 марта. Дуйсбург. Стадион «Шауйнсланд-Райзен-Арена».

Румыния — Македония — 3:2 (1:0)

Голы: Тэнасе, 28 (1:0). Михайла, 50 (2:0). Адеми, 82 (2:1). Трайковски, 83 (2:2). Хаджи, 86 (3:2).

Румыния: Ницэ, Кирикеш, Буркэ, Станчу (Бикфалви, 76), Тэнасе (Максим, 76), Попеску, Марин, Коман (Михайла, 14), Банку, Кешеру (Пушкаш, 63), Ман (Хаджи, 76).

Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски (Ибраими, 88), Муслиу, Бейтулаи, Алиоски, Барди, Николов (Адеми, 55), Эльмас, Пандев (Трайковски, 78), Несторовски (Стояновски, 55).

Предупреждения: Николов, 36. Михайла, 41. Пандев, 45+1. Банку, 60. Алиоски, 72. Стояновски, 89. Максим, 90+2.

Судья: Фабиу Вериссиму (Португалия).

25 марта. Бухарест. Стадион «Национальный».

Лихтенштейн — Армения — 0:1 (0:0)

Гол: Фроммельт, 83 — в свои ворота.

Лихтенштейн: Бюхель, Кауфманн, Сейхан Йилдиз (Брендле, 66), Малин (Грюненфельдер, 46), Геппель, Хофер, Хаслер, Зеле, Майер (Фроммельт, 65), Н.Фрик (Бек, 76), Я.Фрик.

Армения: Юрченко, Амбарцумян, Ароян, Чалишир, Байрамян (Бабаян, 75), Оганесян, Барсегян (Бичахчян, 90+2), Арт.Григорян (Карапетян, 46), Удо, Адамян, Бриаско Балекян (Миранян, 64).

Предупреждения: Байрамян, 31. Я.Фрик, 45+3. Адамян, 50. Амбарцумян, 73. Хофер, 82.

Судья: Вайнбергер (Австрия).

25 марта. Вадуц. Стадион «Райнпарк».