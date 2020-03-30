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Шомуродов мечтает попасть на ЧМ-2022 в Катаре

11:35
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Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов рассказал, что мечтает попасть на ЧМ-2022 в Катаре. В пяти матчах квалификации мирового первенства за Узбекистан форвард отличился шесть раз.

— Попасть на чемпионат мира очень важно для команды, страны, для меня лично, — цитирует Шомуродова официальный сайт ФИФА. — 34 миллиона узбекистанцев очень долго мечтают о ЧМ. Хочу сыграть в этом свою роль, поскольку попадание на турнир окажет огромное влияние на развитие футбола в нашей стране.

Весь народ ждет, что мы сотворим историю, надеюсь, соотечественники будут нами гордиться. Я хочу забивать в каждом матче, мечтаю стать лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана. Сделаю все, чтобы достичь этой цели.

В детстве я любил смотреть игры с участием Фернандо Торреса и Дидье Дрогба. Мне очень нравится стиль Торреса и уверенность Дрогба на поле, я очень много работаю, чтобы быть похожим на них, — сказал Шомуродов.

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