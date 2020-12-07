Шевченко высказался о группе Украины в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022. Украинцы сыграют с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

— Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине.

Финляндию мы тоже знаем — играли против этой сборной в отборе чемпионата мира-2018. Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан.

Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать подробнее.