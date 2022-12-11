«41 год — расцвет жизни». Сестра Роналду намекнула, что Криштиану сыграет на ЧМ-2026?

Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, оставила короткое сообщение в социальных сетях.

«41 год — это расцвет жизни», — написала она в сторис.

Возможно, это был скрытый ответ на вопрос о том, закончит ли Роналду карьеру в национальной сборной после вылета с ЧМ-2022.

Во время чемпионата мира-2026 Криштиану Роналду будет 41 год.

В 1/4 финала ЧМ-2022 португальцы уступили команде Марокко со счетом 0:1. В этой встрече Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по числу матчей за сборную (196).