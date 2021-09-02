Сенсационная ничья Франции оставляет Украине небольшие шансы на первое место в отборочной группе ЧМ

Сборная Франции не смогла обыграть Боснию (1:1) в домашнем матче отборочной группы D ЧМ-2022: Сейчас положение в ней выглядит так:

Франция — 8 очков (4 матча), Украина — 4 (4), Финляндия — 2 (2), Босния, Казахстан — 2 (3).

Шансы Украины на первое место, снизившиеся практически до нуля после ничьи с Казахстаном (1:1), чуть-чуть увеличились, но остаются небольшими. Жовто-блакитным надо будет обыгрывать Франции в очном матче дома, побеждать в оставшихся матчах и надеяться на еще одну осечку чемпионов мира — вероятно, в гостевой встрече с Боснией. Расклад выглядит маловероятным.

Напомним, что на ЧМ попадают победители групп, а вот вторые команды отправятся в стыковые матчи. Так что две ничьи Украины с Казахстаном могут серьезно подпортить шансы украинцев даже на такой вариант, если финны и боснийцы не будут терять очки против азиатской сборной.