Сенегал увеличивает преимущество в матче ЧМ-2022 с Катаром

Сборная Катара играет с национальной командой Сенегала на стадионе «Аль-Тумама» в рамках матча группового этапа чемпионата мира-2022.

На 49-й минуте встречи Фамара Дьедью забил гол и увеличил преимущество сборной Сенегала. Исмаил Якобс выполнил передачу с правого фланга, которую принял Дьедью и пробил головой по центру ворот. Счет в матче — 2:0 в пользу сенегальцев.

Сборная Сенегала занимает 3-е место в группе А (0 очков), Катар — четвертое (0).