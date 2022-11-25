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Сегодня, 17:12

Сенегал увеличивает преимущество в матче ЧМ-2022 с Катаром

Алина Савинова
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Сборная Катара играет с национальной командой Сенегала на стадионе «Аль-Тумама» в рамках матча группового этапа чемпионата мира-2022.

На 49-й минуте встречи Фамара Дьедью забил гол и увеличил преимущество сборной Сенегала. Исмаил Якобс выполнил передачу с правого фланга, которую принял Дьедью и пробил головой по центру ворот. Счет в матче — 2:0 в пользу сенегальцев.

Сборная Сенегала занимает 3-е место в группе А (0 очков), Катар — четвертое (0).

Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 16:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Катар
Сенегал
Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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