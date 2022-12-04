Семин: «Сборная Аргентины — команда не одного Месси»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин оценил игру нападающего Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мире-2022 в Катаре.

«Не согласен, что сборная Аргентины — команда одного Месси. Месси действительно сейчас играет очень хорошо, он один из ведущих игроков команды, но у Аргентины хороша и оборона. С каждой игрой они вместе становятся все лучше и лучше. Чтобы точно назвать его лучшим, надо, чтобы этот чемпионат мира закончился. Играет он очень ярко. Месси — главное действующее лицо сборной Аргентины, которое определяет результат команды», — приводит слова экс-специалиста «Спорт День за Днем».

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в 1/4 финала турнира против Нидерландов 9 декабря, начало — 22.00 мск.