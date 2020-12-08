Сборная России узнала даты матчей с Хорватией в отборе ЧМ-2022
21:26
Сборная Хорватии объявила даты матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022. Финалисты ЧМ-2018 начнут отбор гостевым матчем со Словенией 24 марта.
Со сборной России Хорватия сыграет на выезде 1 сентября и дома 14 ноября. Игра Хорватия — Россия станет для команды последней в отборе.
? 2?0?2?2? #WorldCup qualifying Group H schedule— HNS (@HNS_CFF) December 8, 2020
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Полное расписание матчей групп пока не опубликовано.
На ЧМ-2022 от Европы выйдут победители групп, а занявшие вторые места команды пройдут в следующий раунд отбора.
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