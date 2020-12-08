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Сборная России узнала даты матчей с Хорватией в отборе ЧМ-2022

21:26
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Сборная Хорватии объявила даты матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022. Финалисты ЧМ-2018 начнут отбор гостевым матчем со Словенией 24 марта.

Со сборной России Хорватия сыграет на выезде 1 сентября и дома 14 ноября. Игра Хорватия — Россия станет для команды последней в отборе.

Полное расписание матчей групп пока не опубликовано.

На ЧМ-2022 от Европы выйдут победители групп, а занявшие вторые места команды пройдут в следующий раунд отбора.

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