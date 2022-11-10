Сборная Марокко объявила окончательный состав на ЧМ-2022

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Сборная Марокко объявила окончательный состав на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Вратари: Ахмед Таньяути («Видад», Марокко), Яссин Буну («Севилья», Испания), Мунир Эль-Кажуи («Аль-Вахда», ОАЭ);

Защитники: Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен»), Нуссаир Мазрауи («Бавария», Германия), Наиф Агуэрд («Вест Хэм», Англия), Ромен Саисс («Бешикташ», Турция), Ашраф Дари («Брест», Франция), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид», Испания), Яхья Аттият-Аллах («Видад»), Бадр Банун («Катар», Катар);

Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина», Флоренция), Абдельхамид Сабири («Сампдория», Италия), Селим Амалла («Стандард», Бельгия), Аззедин Унахи («Анже», Франция), Билаль Эль-Ханнус («Генк», Бельгия), Яхья Джабране («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Софиан Буфаль («Анже»), Амин Арит («Марсель», Франция);

Нападающие: Абде Эззалзули («Осасуна», Испания), Закария Абухляль («Тулуза», Франция), Ильяс Шаир («Куинс Парк Рейнджерс», Англия), Юссеф Эн-Несери («Севилья»), Валид Хеддира («Бари», Италия), Абдерразак Хамдалла («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия).

В групповом турнире чемпионата мира-2022 Марокко сыграет со сборными Бельгии, Хорватии и Канады.