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Сегодня, 08:28

Арриго Сакки: «Вся Аргентина у ног Месси»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки рассказал об эмоциях после победы сборной Аргентины на чемпионате мира. 76-летний итальянец признался, что расплакался, когда капитан аргентинцев Лионель Месси поднимал Кубок мира над головой.

«Когда Месси поднял Кубок мира, я, признаюсь, расплакался. Я подумал в тот момент о всей его карьере, о всех его трофеях, и о том, как долго он не мог сбросить проклятие чемпионатов мира. Он все время был в тени Марадоны и постоянно что-то доказывать. И то, что он не мог подарить своему народу ту радость, которую принес Марадона, угнетало Месси. Но сейчас у его ног вся Аргентина», — цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию (3:3, пенальти — 4:2). В этой встречи Месси забил два гола. Аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Арриго Сакки
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