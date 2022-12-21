Арриго Сакки: «Вся Аргентина у ног Месси»

Бывший тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки рассказал об эмоциях после победы сборной Аргентины на чемпионате мира. 76-летний итальянец признался, что расплакался, когда капитан аргентинцев Лионель Месси поднимал Кубок мира над головой.

«Когда Месси поднял Кубок мира, я, признаюсь, расплакался. Я подумал в тот момент о всей его карьере, о всех его трофеях, и о том, как долго он не мог сбросить проклятие чемпионатов мира. Он все время был в тени Марадоны и постоянно что-то доказывать. И то, что он не мог подарить своему народу ту радость, которую принес Марадона, угнетало Месси. Но сейчас у его ног вся Аргентина», — цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию (3:3, пенальти — 4:2). В этой встречи Месси забил два гола. Аргентинец был признан лучшим игроком турнира.