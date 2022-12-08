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Сегодня, 12:15

Черчесов — о неудачниках ЧМ-2022: «Дания и Бельгия в Катаре не звенели»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил неудачное выступление сборных Бельгии и Дании на ЧМ-2022 в Катаре.
— За какие-то команды особенно переживаете?

— В первую очередь желал удачи полузащитнику Туниса Аиссе Лаидуни, который выступает в «Ференцвароше». В первом туре он получил звание лучшего игрока матча, молодец. Во втором был не так ярок, а в третьем отдал голевую передачу во встрече со сборной Франции. Мы с ним разговаривали, конечно, он расстроен — обидно вылететь, обыграв действующего чемпиона мира. Я ему еще до турнира говорил, что все будут решать нюансы. Дал Аиссе дополнительное время отпуска, он к нам присоединится в январе. Считаю, были достойны вызова в сборную Марокко братья Ммаэ, сейчас были бы в четвертьфинале, однако, к сожалению, остались вне заявки.

Из сборных ни за кого не переживаю, но за кем-то слежу внимательнее, чем за другими. Скажем, за теми, против которых мы не так давно играли, — Бельгией и Данией. Все-таки много времени уделили их изучению. Год назад на Евро эти команды были в самом соку, а сейчас, как говорится, не звенели. Старались, но как-то без огонька. С Испанией немного другая история, но итог один — вылет раньше времени.

Сборные Дании и Бельгии не смогли выйти в плей-офф ЧМ-2022. Бельгийцы заняли третье место в группе F с 4 очками, датчане стали четвертыми с 1 очком в группе D.

На Евро-2020 сборная России под руководством Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Станислав Черчесов. «Многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко не связывались?» Черчесов — о ЧМ-2022

Станислав Черчесов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Дании по футболу
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