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Сегодня, 15:15

Роднина — о ЧМ: «Кто-то встает на колени, кто-то закрывает рот. Занимайтесь своим делом лучше!»

Сергей Разин
корреспондент
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Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии «СЭ» отреагировала на негодование некоторых сборных из-за запрета ЛГБТ-символики на ЧМ-2022 в Катаре.

«Капитанские повязки с символикой ЛГБТ? Поражаюсь, почему этот стало так волновать спорт. Спорт — это не то место, чтобы демонстрировать свои позиции. Есть положение, есть соревнование. Кто-то встает на колени, кто-то закрывает рот. Занимайтесь своим делом лучше! Катар не принимает европейскую повестку? У каждой страны есть своя история, обычаи, традиции. Если ты приходишь в гости, то ты уважаешь тех людей, у которых ты в гостях. У нас есть замечательное выражение: «Со своим самоваром в Тулу не ездят», — сказала Роднина «СЭ».

Также депутат Госдумы РФ высказалась о запрете продажи пива на стадионах Катара.

«Я не болельщик футбола, и я не люблю пиво. Могу ли я представить подобные истории в фигурном катании? Скорее всего, нет. У нас все-таки публика реагирует на выступление и результат спортсменов», — добавила Роднина.

Ирина Роднина
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