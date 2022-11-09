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Рио Фердинанд: «Роналду может вернуться после ЧМ-2022 в лучшей форме»

Рио Фердинанд считает, что выступление Роналду на ЧМ-2022 может вернуть ему прежнюю форму
Руслан Минаев
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что выступление Криштиану Роналду в составе сборной Португалии на чемпионате мира-2022 может вернуть форварду прежнюю результативность.

«Время покажет. В конце сезона можно будет посмотреть, сколько он забил и как помог команде.

Слушайте, на протяжении сезона бывают и взлеты, и падения, и выход на пик формы, и падение в яму. Роналду сейчас не забивает так, как мы привыкли. Дело может быть и в том, что он не в лучшей форме, но я не хочу его оправдывать.

Если он поедет на ЧМ-2022 и сыграет там, то может вернуться в лучшем состоянии, чем уезжал. Кто знает», — цитирует Фердинанда Manchester Evening News.

В этом сезоне Роналду провел за «МЮ» 16 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

На ЧМ-2022 в Катаре Португалия сыграет против сборных Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Криштиану Роналду
Рио Фердинанд
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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