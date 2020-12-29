Радулович стал главным тренером сборной Черногории

Главным тренером сборной Черногории назначен Миодраг Радулович, информирует сайт Футбольного союза Черногории (FSCG).

Контракт до конца 2021 года с 53-летним специалистом будет подписан после новогодних праздников. Радулович ранее возглавлял «Будучность», «Атырау», а также сборные Ливана и Мьянмы.

Радулович сменил в должности Фарука Хаджибегича, который работал с командой с лета прошлого года.

Напомним, сборная Черногории заняла первое место в группе Лиги наций и поднялась в дивизион В. В отборе ЧМ-2022 команда сыграет с Голландией, Турцией, Норвегией, Латвией и Гибралтаром.