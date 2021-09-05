Бэйл заявил о желании пробиться на чемпионат мира со сборной Уэльса

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил о желании попасть на чемпионат мира вместе с национальной командой.

«Я хочу сыграть на чемпионате мира, не только ради себя, но и ради всего Уэльса. Думаю, если мы туда попадем, это будет невероятный опыт для всей нации. Мы полностью сосредоточены на цели. Сейчас я думаю о предстоящем матче с Белоруссией, мы будем двигаться от соперника к сопернику», — приводит Goal слова Бэйла.

Сегодня, 5 сентября сборная Уэльса сыграет против Белоруссии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Начало встречи — в 16.00 (мск). Валлийцы занимают третье место в группе Е с 3 очками в 2 матчах, Белоруссия идет на четвертой строчке с 3 очками в 3 играх.