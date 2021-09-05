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Бэйл заявил о желании пробиться на чемпионат мира со сборной Уэльса

07:58
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Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил о желании попасть на чемпионат мира вместе с национальной командой.

«Я хочу сыграть на чемпионате мира, не только ради себя, но и ради всего Уэльса. Думаю, если мы туда попадем, это будет невероятный опыт для всей нации. Мы полностью сосредоточены на цели. Сейчас я думаю о предстоящем матче с Белоруссией, мы будем двигаться от соперника к сопернику», — приводит Goal слова Бэйла.

Сегодня, 5 сентября сборная Уэльса сыграет против Белоруссии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Начало встречи — в 16.00 (мск). Валлийцы занимают третье место в группе Е с 3 очками в 2 матчах, Белоруссия идет на четвертой строчке с 3 очками в 3 играх.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/bale-real-madrid-contract-retirement-talk/ornmmg3u8ehl1vq6td83nn7aj

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Иван Торопцев все материалы автора

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