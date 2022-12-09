«Понимаем это чувство...» Сборная России отреагировала на поражение Бразилии от Хорватии в серии пенальти на ЧМ

Сборная России отреагировала на поражение Бразилии от Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре.

В официальном аккаунте российской команды в Telegram появился пост с футболистами нашей и бразильской сборных во время серий 11-метровых.

«Понимаем это чувство...», — говорится в описании к публикации.

Сборная России тоже проигрывала Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира в серии пенальти — это случилось 4 года назад на домашнем для нас ЧМ-2018. Тогда по итогам основного и дополнительного времени была зафиксирована ничья со счетом 2:2, а в серии пенальти хорваты победили со счетом 4:3. На турнире в России Хорватия дошла до финала, в котором уступила Франции (2:4).

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии встретится с победителем матча Нидерланды — Аргентина.