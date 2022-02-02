Полиция задержала 23 человека за беспорядки на трибунах в матче Бразилия — Парагвай
Во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Бразилии и Парагваем случились беспорядки на трибунах. Перед первым голом бразильцев, забитым Рафиньей, произошла неразбериха.
Как сообщает Globo Esporte, 23 болельщика, некоторые из которых были одеты в футболки «Атлетико Минейро», были арестованы военной полицией штата Минас-Жерайс и доставлены в полицейский участок. Фанаты, которые не участвовали в драке, попытались переместиться на другой сектор стадиона «Минейран».
Одному пострадавшему потребовалась помощь медиков на трибунах. Еще одного доставили в медпункт стадиона. Информации о состоянии их здоровья пока нет.
На матч было продано чуть более 40 тысяч билетов. Неразбериха произошла перед первым голом бразильской команды, забитым Рафиньей.