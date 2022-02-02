Гол Мартинеса принес Аргентине победу над Колумбией

Сборная Аргентины переиграла Колумбию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:0. Аргентинцы не потерпели ни одного поражения в отборе и продлили свою беспроигрышную серию из 10 побед и 5 раз сыграли вничью.

Единственный мяч на 29-й минуте встречи забил нападающий Лаутаро Мартинес.

За колмбийцев 75 минут сыграл полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. Его заменили на Густаво Куэльяра.

Аргентинцы идут на 2-м месте в турнирной таблице, а колумбийцы — на 7-м.