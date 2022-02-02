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Сегодня, 04:20

Гол Мартинеса принес Аргентине победу над Колумбией

Евгений Козинов
Корреспондент
2 февраля. Аргентина — Колумбия — 1:0. Лаутаро Мартинес (слева).
Фото Twitter

Сборная Аргентины переиграла Колумбию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:0. Аргентинцы не потерпели ни одного поражения в отборе и продлили свою беспроигрышную серию из 10 побед и 5 раз сыграли вничью.

Единственный мяч на 29-й минуте встречи забил нападающий Лаутаро Мартинес.

За колмбийцев 75 минут сыграл полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. Его заменили на Густаво Куэльяра.

Аргентинцы идут на 2-м месте в турнирной таблице, а колумбийцы — на 7-м.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
02 февр, 02:30. Olimpico de Cordoba (Mario Alberto Kempes) (Кордоба)
Аргентина
1:0
Колумбия
Голы
Мартинес, 29 (1:0)
Аргентина
Мартинес Акунья Мартинес Пеццела Монтиэль Гомес (Мартинес Куарта, 79 ) Родригес Ло Сельсо (Буэндия, 79 ) Окампос (Меса, 58 ) Мартинес (Дибала, 69 ) Ди Мария (Гонсалес, 68 )
Колумбия
Варгас Мохика Тесильо Санчес Медина (Валойес, 67) Урибе (Кантильо, 57) Барриос (Куэльяр, 75) Диас Хамес Родригес (Суарес, 57) Куадрадо Борха (Фалькао, 75)
Предупреждения
Акунья 44, Монтиэль 58  -  Суарес 76, Санчес 90
Судьи
Клаус (Бразилия)
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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