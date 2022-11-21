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Погребняк: «Англия — один из фаворитов ЧМ-2022»

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Бывший форвард «Фулхэма» и «Рединга» Павел Погребняк поделился впечатлениями от победы сборной Англии над Ираном (6:2) в первом туре чемпионата мира-2022.

«Для первого тура игра Англии — украшение чемпионата мира, — приводит Sport24 слова Погребняка. — Нравится много сборных, но отдаю предпочтение англичанам. Волевая игра с хорошими исполнителями. Дает нам много бомбардиров после этого тура. Удивило больше всего 24 минуты добавленного времени.

Да, Англия — один из фаворитов, но после первого тура я бы не стал делать далеко идущие планы. Потому что у них главные матчи впереди. США и Уэльс — сборные другого уровня».

Вторая игра в группе B США — Уэльс начнется в 22:00 (мск).

Источник: sport24.ru
Павел Погребняк
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
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