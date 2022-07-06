Почетный президент РФС Колосков прокомментировал возможный запрет трансляций международных соревнований в России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном запрете трансляций международных соревнований в России.

«Теоретически, опасность запрета на трансляции соревнований в России есть, — цитирует RT Колоскова. — Ведь и у Лиги чемпионов, и у чемпионата мира по футболу есть спонсоры. Если они вдруг займут единую позицию, УЕФА и ФИФА не останется ничего иного, кроме как пойти им навстречу. Но я думаю, что до этого не дойдет. Пока такой практики не было. Не думаю, что это произойдет».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.

Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участие в Лиге наций-2022/23.

Женская сборная России не примет участие в финальной стадии Евро-2022 и исключена из европейской квалификации женского ЧМ-2023. Молодежная сборная исключена из отборочного турнира чемпионата Европы-2023.

Также заявки РФС на проведение Евро-2028 и Евро-2032 были признаны недействительными.