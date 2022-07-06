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Сегодня, 02:50

Мане надеется, что сборная Сенегала сможет выиграть чемпионат мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Сенегала Садио Мане выразил надежду, что сенегальцы смогут выиграть чемпионат мира-2022.

«Надеюсь, мы выиграем чемпионат мира, потому что это было бы исключительным событием. Но выиграв AFCON, я никогда не чувствовал этого в своей жизни, и я никогда не думаю, что буду чувствовать то же самое. Несмотря ни на что, у меня есть амбиции в отношении Сенегала: сделать все возможное, чтобы выиграть чемпионат мира и выиграть AFCON», — цитирует Joueurs Sеnеgalais Мане.

Сборная Сенегала сыграет в группе А с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.

Болельщики сборной Сенегала. В первом матче чемпионата мира-2022 сыграют Сенегал и Нидерланды

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