Мане надеется, что сборная Сенегала сможет выиграть чемпионат мира

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане выразил надежду, что сенегальцы смогут выиграть чемпионат мира-2022.

«Надеюсь, мы выиграем чемпионат мира, потому что это было бы исключительным событием. Но выиграв AFCON, я никогда не чувствовал этого в своей жизни, и я никогда не думаю, что буду чувствовать то же самое. Несмотря ни на что, у меня есть амбиции в отношении Сенегала: сделать все возможное, чтобы выиграть чемпионат мира и выиграть AFCON», — цитирует Joueurs Sеnеgalais Мане.

Сборная Сенегала сыграет в группе А с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.