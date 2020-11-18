Аргентина обыграла Перу, Месси опять не забил
Сборная Аргентины переиграл Перу в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (2:0). Голами отметились Николас Гонсалес и Лаутаро Мартинес.
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси провел на поле 90 минут, но результативными действиями не отметился.
Аргентинцы поднялись на второе место в турнирной таблице. Перуанцы идут девятыми.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
Перу — Аргентина — 0:2 (0:2)
Голы: Гонсалес, 17 (0:1). Мартинес, 28 (0:2).
Перу: Гальесе, Корсо (Адвинкула, 71), Трауко, Абрам, Сантамария, Куэва (Руидиас, 81), Йотун, Флорес (Поло, 70), Акино (Картахена, 88), Каррильо, Лападула.
Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Мартинес Куарта, Монтиэль, Паредес, де Пауль (Окампос, 57), Ло Сельсо, Месси, Мартинес (Гомес, 89), Гонсалес (Ди Мария, 72).
Предупреждения: Акино, 29. Трауко, 34. Отаменди, 60. Ло Сельсо, 73. Гальесе, 79. Окампос, 90.
Судья: Рольдан (Колумбия).
18 ноября. Лима. Стадион «Национальный».