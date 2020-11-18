Аргентина обыграла Перу, Месси опять не забил

Сборная Аргентины переиграл Перу в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (2:0). Голами отметились Николас Гонсалес и Лаутаро Мартинес.

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси провел на поле 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Аргентинцы поднялись на второе место в турнирной таблице. Перуанцы идут девятыми.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Перу — Аргентина — 0:2 (0:2)

Голы: Гонсалес, 17 (0:1). Мартинес, 28 (0:2).

Перу: Гальесе, Корсо (Адвинкула, 71), Трауко, Абрам, Сантамария, Куэва (Руидиас, 81), Йотун, Флорес (Поло, 70), Акино (Картахена, 88), Каррильо, Лападула.

Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Мартинес Куарта, Монтиэль, Паредес, де Пауль (Окампос, 57), Ло Сельсо, Месси, Мартинес (Гомес, 89), Гонсалес (Ди Мария, 72).

Предупреждения: Акино, 29. Трауко, 34. Отаменди, 60. Ло Сельсо, 73. Гальесе, 79. Окампос, 90.

Судья: Рольдан (Колумбия).

18 ноября. Лима. Стадион «Национальный».