Отаменди: «Аргентина старалась, но победа так и не пришла»

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди остался расстроен ничьей с Парагваем в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:1). Аргентинцы хотели победить и продлить победную серию.

— Думаю, в первой половине нам было немного некомфортно, — цитирует пресс-служба сборной Отаменди. — Ощущения сейчас не из лучших. Мы старались, старались быть аккуратными, но победа так и не пришла. Ло Сельсо вышел очень хорошо. Все знают, что в сборной важен каждый.