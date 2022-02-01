Оман и Австралия сыграли вничью в отборочном турнире ЧМ-2022

Сборная Австралии на выезде сыграла вничью с командой Омана (2:2) в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022.

В составе хозяев дубль сделал Абдулла Фаваз. Один из мячей он забил с пенальти. У гостей забивали Джейми Макларен (с пенальти) и Аарон Муй.

Австралия набрала 15 очков и занимает третье место в группе В. У Омана восемь очков и четвертая позиция.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Азия

3-й раунд. Группа В

Оман — Австралия — 2:2 (0:1)

Голы: Фафаз, 54, 89, с пенальти — Макларен, 15, с пенальти, Муй, 79

1 февраля