Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:29

Оман и Австралия сыграли вничью в отборочном турнире ЧМ-2022

Евгений Петров
Корреспондент

Сборная Австралии на выезде сыграла вничью с командой Омана (2:2) в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022.

В составе хозяев дубль сделал Абдулла Фаваз. Один из мячей он забил с пенальти. У гостей забивали Джейми Макларен (с пенальти) и Аарон Муй.

Австралия набрала 15 очков и занимает третье место в группе В. У Омана восемь очков и четвертая позиция.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Азия

3-й раунд. Группа В

Оман — Австралия — 2:2 (0:1)

Голы: Фафаз, 54, 89, с пенальти — Макларен, 15, с пенальти, Муй, 79

1 февраля

Сборная Австралии по футболу
Сборная Омана по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
0
Читайте также
Как человек в черном решил судьбу олимпийского золота. Мистическая история из прошлого
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иран обыграл ОАЭ в матче отборочного турнира ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости