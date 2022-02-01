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Сегодня, 19:35

Иран обыграл ОАЭ в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Евгений Петров
Корреспондент

В матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная Ирана победила команду ОАЭ (1:0).

Единственный мяч на 44-й минуте забил Мехди Тареми. С 49-й минуты иранцы играли в меньшинстве — с поля был удален Садег Мохарамми.

Иран набрал 22 очка и лидирует в группе А. Команда ранее уже обеспечила себе выход на чемпионат мира. У ОАЭ девять очков и третья позиция.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Азия

3-й раунд. Группа A

Иран — ОАЭ — 1:0 (1:0)

Гол: Тареми, 44

Удаление: Мохарамми (Иран, 49)

1 февраля.

Сборная Ирана по футболу
Сборная ОАЭ по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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