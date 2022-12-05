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Сегодня, 18:54

Олимпийская чемпионка Щербакова посетит матч чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Кореи

Иван Шитик
Корреспондент
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова собирается посетить матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Бразилии и Кореи.

«Мне удалось проникнуться атмосферой чемпионата мира. Сегодня вечером я еще должна пойти на матч, так что впечатлений получу сполна», — цитирует Щербакова ТАСС.

Щербакова с 1 по 5 декабря выступала в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Катаре.

Встреча между сборными Бразилии и Южной Кореи пройдет 5 декабря и начнется в 22.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/16507685

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Кореи по футболу
Анна Щербакова
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