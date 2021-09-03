Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Мукьеле вызван в сборную Франции после красной карточки Кунде

01:37

Защитник «Лейпцига» Норди Мукьеле впервые получил вызов в сборную Франции. 23-летний француз уже прибыл в расположение команды и провел тренировку.

Игрок немецкого клуба был вызван в сборную после того, как в матче Франция — Босния и Герцеговина защитник Жюль Кунде получил красную карточку и теперь пропустит игру против Украины.

На счету Мукьеле 15 матчей в составе молодежной сборной Франции (игроки не старше 21 года).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Зеленский сообщил о не самой солнечной атмосфере на встрече с Байденом
В Архангельске накрыли притон, где интимные услуги оказывала школьница
Секс при беременности: можно или нельзя, позы, контрацепция
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд