Мукьеле вызван в сборную Франции после красной карточки Кунде
01:37
Защитник «Лейпцига» Норди Мукьеле впервые получил вызов в сборную Франции. 23-летний француз уже прибыл в расположение команды и провел тренировку.
Игрок немецкого клуба был вызван в сборную после того, как в матче Франция — Босния и Герцеговина защитник Жюль Кунде получил красную карточку и теперь пропустит игру против Украины.
На счету Мукьеле 15 матчей в составе молодежной сборной Франции (игроки не старше 21 года).
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