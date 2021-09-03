Мукьеле вызван в сборную Франции после красной карточки Кунде

Защитник «Лейпцига» Норди Мукьеле впервые получил вызов в сборную Франции. 23-летний француз уже прибыл в расположение команды и провел тренировку.

Игрок немецкого клуба был вызван в сборную после того, как в матче Франция — Босния и Герцеговина защитник Жюль Кунде получил красную карточку и теперь пропустит игру против Украины.

На счету Мукьеле 15 матчей в составе молодежной сборной Франции (игроки не старше 21 года).