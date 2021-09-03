Эквадор одержал победу в матче с Парагваем

Сборная Эквадора обыграла Парагвай (2:0) в матче южноамериканского отбора на ЧМ-2022.

В составе победителей отличились Феликс Торрес и Микаэль Эстрада. Эквадор набрал 12 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. У Парагвая семь очков и шестое место.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка

Отборочный турнир

Эквадор — Парагвай — 2:0 (0:0)

Голы: Торрес, 88 (1:0). Эстрада, 90+5 (2:0).

Эквадор: Галиндес, Леон, Эступиньян, Арреага (Плата, 59), Торрес, Кастильо, Гайбор (Сифуэнтес, 59), Груэсо, Х.Рохас (Коросо, 66), Мена (Сорноса, 80), Валенсия (Эстрада, 80).

Парагвай: Сильва, Алонсо, Бальбуэна, Арсамендия (Флорентин, 85), Эспинола (Роб.Рохас, 7), Д.Мартинес, Морель, Санчес (Мельгарехо, 85), Х.Мартинес (Охеда, 65), Ан.Ромеро (Самудио, 65), Амарилья.

Предупреждения: Эступиньян, 35. Морель, 38. Х.Рохас, 56. Алонсо, 67. Эстрада, 90+6.

2 сентября. Кито. Стадион «Родриго Пас Дельгадо».