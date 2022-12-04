Месси забил сборной Австралии после обидных кричалок в свой адрес

В соцсетях появился видеоролик, на котором австралийские болельщики кричат обидные слова в адрес нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, после чего аргентинец практически сразу забивает гол в ворота команды Австралии.

Перед розыгрышем штрафного на 34-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина — Австралия (2:1) фанаты кричали: «Где Месси? Ты дерьмо! Где Месси?» Аргентина разыграла штрафной, Месси оказался с мячом в штрафной площади соперника и открыл счет в матче. Австралийские болельщики сразу же замолчали.

В четвертьфинале Аргентина сыграет с Нидерландами. Встреча пройдет 9 декабря, начало — в 22.00 мск.