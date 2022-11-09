ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:15

Меньян уверен, что попадет в заявку сборной Франции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Вратарь «Милана» Майк Меньян уверен, что попадет в заявку сборной Франции, несмотря на травму. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, голкипер уже пообщался с членами тренерского штаба Дидье Дешама и их разговор был обнадеживающим для игрока.

27-летний футболист получил травму голени 22 сентября в матче Лиги наций со сборной Австрии (2:0) и с тех пор не выходил на поле.

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/en-direct-equipe-de-france-l-annonce-de-la-liste-de-deschamps-pour-la-coupe-du-monde-en-live_LN-202211090091.html
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Конфликт Третьяка и Фетисова начался не вчера. Что не поделили хоккейные легенды
Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии
Отбросивший от себя гранаты ВСУ солдат оказался из Ленинградской области
NBC улучшил прогноз республиканцев на выборах в палату представителей
Киркоров ударил человека букетом на концерте
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

L'Equipe: Садио Мане пропустит чемпионат мира-2022

Сборная Хорватии назвала состав на чемпионат мира в Катаре. Ловрен попал в заявку
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости