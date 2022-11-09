Меньян уверен, что попадет в заявку сборной Франции

Вратарь «Милана» Майк Меньян уверен, что попадет в заявку сборной Франции, несмотря на травму. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, голкипер уже пообщался с членами тренерского штаба Дидье Дешама и их разговор был обнадеживающим для игрока.

27-летний футболист получил травму голени 22 сентября в матче Лиги наций со сборной Австрии (2:0) и с тех пор не выходил на поле.

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.