L'Equipe: Садио Мане пропустит чемпионат мира-2022

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане не успеет восстановиться от повреждения и пропустит чемпионат мира-2022, утверждает L'Equipe. 30-летний футболист получил травму в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1).

По информации издания, Мане получил повреждение, которое связано с ахилловым сухожилием. Нападающий не сможет принять участие в матчах за сборную Сенегала на чемпионате мира-2022.

В текущем сезоне Мане принял участие в 23 мачтах за «Баварию», забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи во всех турнирах.

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первый матч сборная Сенегала сыграет с Голландией 21 ноября в 19.00 по московскому времени.