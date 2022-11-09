ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:45

L'Equipe: Садио Мане пропустит чемпионат мира-2022

Читать «СЭ» в Telegram Новости
Форвард «Баварии» Садио Мане.
Фото Global Look Press

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане не успеет восстановиться от повреждения и пропустит чемпионат мира-2022, утверждает L'Equipe. 30-летний футболист получил травму в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1).

По информации издания, Мане получил повреждение, которое связано с ахилловым сухожилием. Нападающий не сможет принять участие в матчах за сборную Сенегала на чемпионате мира-2022.

В текущем сезоне Мане принял участие в 23 мачтах за «Баварию», забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи во всех турнирах.

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первый матч сборная Сенегала сыграет с Голландией 21 ноября в 19.00 по московскому времени.

Садио Мане
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сенегала по футболу
ФК Бавария
ФК Вердер
15
1
Читайте также
Конфликт Третьяка и Фетисова начался не вчера. Что не поделили хоккейные легенды
Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии
Отбросивший от себя гранаты ВСУ солдат оказался из Ленинградской области
NBC улучшил прогноз республиканцев на выборах в палату представителей
Киркоров ударил человека букетом на концерте
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бензема не сыграет за «Реал» в 2022 году и может пропустить первый матч ЧМ-2022

Меньян уверен, что попадет в заявку сборной Франции
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости