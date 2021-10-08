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Австралия обыграла Оман в отборочном турнире ЧМ-2022

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Сборная Австралии победила команду Омана (3:1) в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022.

Австралийцы набрали девять очков и лидируют в группе В. У Омана три очка и третья позиция.

Также состоялись два матча африканского отбора. Тунис обыграл Мавританию (3:0), а Мали — Кению (5:0).

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Азия

3-й раунд. Группа B

Австралия — Оман — 3:1 (1:1)

7 октября.

Африка

2-й раунд. Группа B

Тунис — Мавритания — 3:0 (2:0)

Группа E

Мали — Кения — 5:0 (4:0)

7 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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