Австралия обыграла Оман в отборочном турнире ЧМ-2022

Сборная Австралии победила команду Омана (3:1) в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022.

Австралийцы набрали девять очков и лидируют в группе В. У Омана три очка и третья позиция.

Также состоялись два матча африканского отбора. Тунис обыграл Мавританию (3:0), а Мали — Кению (5:0).

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Азия

3-й раунд. Группа B

Австралия — Оман — 3:1 (1:1)

7 октября.

Африка

2-й раунд. Группа B

Тунис — Мавритания — 3:0 (2:0)

Группа E

Мали — Кения — 5:0 (4:0)

7 октября.