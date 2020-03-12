Матчи отбора ЧМ-2022 в Южной Америке и Кубок Либертадорес перенесены

ФИФА и КОНМЕБОЛ объявили о переносе отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Южной Америке из-за коронавируса.

Матчи, запланированные на 23-31 марта, переносятся на более поздние сроки. Подробности переноса игр будут объявлены в ближайшее время.

Также руководство Кубка Либертадорес сообщило о переносе матчей турнира.

Из-за неблагоприятной ситуации ряд матчей национальных лиг и еврокубков проводились с ограничением числа или без зрителей, переносились или были отменены.