Матчи отбора ЧМ-2022 в Южной Америке и Кубок Либертадорес перенесены
23:06
ФИФА и КОНМЕБОЛ объявили о переносе отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Южной Америке из-за коронавируса.
Матчи, запланированные на 23-31 марта, переносятся на более поздние сроки. Подробности переноса игр будут объявлены в ближайшее время.
Также руководство Кубка Либертадорес сообщило о переносе матчей турнира.
Из-за неблагоприятной ситуации ряд матчей национальных лиг и еврокубков проводились с ограничением числа или без зрителей, переносились или были отменены.