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Марко Ройс пропустит матч сборной Германии с Исландией

16:07
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Полузащитник сборной Германии Марко Ройс не сможет сыграть в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Исландии, сообщает Twitter Bayern & Germany.

Главный тренер немецкой команды Ханс Флик рассказал, что у футболиста проблемы с коленом. Он отметил, что у него нет серьезного повреждения, но встречу он пропустит.

Матч Исландия — Германия состоится 8 сентября. Начало — в 21:45 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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