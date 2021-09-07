Марко Ройс пропустит матч сборной Германии с Исландией
16:07
Полузащитник сборной Германии Марко Ройс не сможет сыграть в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Исландии, сообщает Twitter Bayern & Germany.
Главный тренер немецкой команды Ханс Флик рассказал, что у футболиста проблемы с коленом. Он отметил, что у него нет серьезного повреждения, но встречу он пропустит.
Матч Исландия — Германия состоится 8 сентября. Начало — в 21:45 по московскому времени.
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