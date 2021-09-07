Марко Ройс пропустит матч сборной Германии с Исландией

Полузащитник сборной Германии Марко Ройс не сможет сыграть в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Исландии, сообщает Twitter Bayern & Germany.

Главный тренер немецкой команды Ханс Флик рассказал, что у футболиста проблемы с коленом. Он отметил, что у него нет серьезного повреждения, но встречу он пропустит.

Hansi Flick confirms that Marco Reus is struggling with a knee problem. Nothing serious, but he won't be available against Iceland tomorrow. #ISLGER ??? pic.twitter.com/CnchzJiEfS — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2021

Матч Исландия — Германия состоится 8 сентября. Начало — в 21:45 по московскому времени.