Как стало известно «СЭ», в РФС ожидают, что сегодняшняя отборочная встреча ЧМ-2022 между Россией и Мальтой соберет на трибунах «Открытие Банк Арены» около 15 тысяч зрителей.

Это максимально разрешенная нашими госорганами аудитория на этой игре — около 30 процентов заполняемости стадиона.

Матч начнется в 21.45 (мск), его в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.