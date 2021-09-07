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На матче Россия — Мальта ожидается максимально возможная посещаемость

16:24
Болельщики сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», в РФС ожидают, что сегодняшняя отборочная встреча ЧМ-2022 между Россией и Мальтой соберет на трибунах «Открытие Банк Арены» около 15 тысяч зрителей.

Это максимально разрешенная нашими госорганами аудитория на этой игре — около 30 процентов заполняемости стадиона.

Матч начнется в 21.45 (мск), его в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Россия — Мальта

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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