На матче Россия — Мальта ожидается максимально возможная посещаемость
16:24
Как стало известно «СЭ», в РФС ожидают, что сегодняшняя отборочная встреча ЧМ-2022 между Россией и Мальтой соберет на трибунах «Открытие Банк Арены» около 15 тысяч зрителей.
Это максимально разрешенная нашими госорганами аудитория на этой игре — около 30 процентов заполняемости стадиона.
Матч начнется в 21.45 (мск), его в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
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