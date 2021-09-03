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Луис Энрике не был удивлен игрой Швеции против Испании

06:38
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после поражения от Швеции (1:2) в отборе ЧМ-2022 признался, что его не удивила игра соперника. Также он добавил, что встреча получилась тяжелой.

«Меня не удивило, как играла Швеция. У нее в атаке очень быстрые футболисты: Кулусевски и Исак. Они создавали большую опасность. Надо принять случившееся. Мы теперь зависим от результатов шведов и должны выигрывать свои матчи.

Матч получился тяжелым. Мы хорошо начали, но через 10 секунд после гола пропустили глупый мяч. Это чуть изменило ход игры. Хочу поскорее посмотреть встречу в записи, чтобы все проанализировать", — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

Швеция — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030854--sweden-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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