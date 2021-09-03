Луис Энрике не был удивлен игрой Швеции против Испании
06:38
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после поражения от Швеции (1:2) в отборе ЧМ-2022 признался, что его не удивила игра соперника. Также он добавил, что встреча получилась тяжелой.
«Меня не удивило, как играла Швеция. У нее в атаке очень быстрые футболисты: Кулусевски и Исак. Они создавали большую опасность. Надо принять случившееся. Мы теперь зависим от результатов шведов и должны выигрывать свои матчи.
Матч получился тяжелым. Мы хорошо начали, но через 10 секунд после гола пропустили глупый мяч. Это чуть изменило ход игры. Хочу поскорее посмотреть встречу в записи, чтобы все проанализировать", — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030854--sweden-vs-spain/
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