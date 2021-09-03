Гол Эвертона принес Бразилии победу над Чили

Сборная Бразилии переиграла Чили (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Единтсвенный мяч на 64-й минуте забил Эвертон Рибейру.

Бразилия с 7-ю победами в 7 матчах занимает первое место в турнирной таблице. Чили идет на 7-й строчке — 6 очков.