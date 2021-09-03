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Гол Эвертона принес Бразилии победу над Чили

06:08

Сборная Бразилии переиграла Чили (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Единтсвенный мяч на 64-й минуте забил Эвертон Рибейру.

Бразилия с 7-ю победами в 7 матчах занимает первое место в турнирной таблице. Чили идет на 7-й строчке — 6 очков.

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Евгений Козинов все материалы автора

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