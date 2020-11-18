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Лаутаро Мартинес похвалил Паредеса за голевой пас в матче с Перу

16:27
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Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал победу в матче квалификации чемпионата мира-2022 против Перу (2:0).

23-летний нападающий отличился после передачи полузащитника Леандро Паредеса.

«Мы были спокойнее и сохранили владение мячом. Паредес увидел движение, которое я сделал, и сделал хороший пас, чтобы я забил. Думаю, мы сыграли очень хорошо, так что мы очень счастливы», — приводит слова Мартинеса Football Italia.

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