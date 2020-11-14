Уругвай благодаря голам Суареса и Кавани разгромил Колумбию
Сборная Уругвая на выезде выиграла у команды Колумбии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (3:0). Голы забили Эдинсон Кавани, Луис Суарес и Дарвин Нуньес.
Уругвай поднялся на 4-е место в турнирной таблице, а Колумбия опустилась на 6-е.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
Колумбия — Уругвай — 0:3 (0:1)
Голы: Кавани, 5 (0:1). Л.Суарес, 54 — с пенальти (0:2). Нуньес, 73 (0:3).
Колумбия: Оспина, Мурильо, Мохика, Мина, Хамес Родригес, Куадрадо, Лерма, Барриос (Диас, 32), Урибе (Кардона, 65), Муриэль (Морелос, 60), Сапата.
Уругвай: Кампанья, Годин, Касерес, Хименес, Винья, Нандес, Торрейра, Де ла Крус (Нуньес, 46), Бентанкур (Невес, 90+3), Л.Суарес (Х.Родригес, 70), Кавани (Арамбарри, 78).
Предупреждения: Мина, 20. Нандес, 49. Диас, 72. Лерма, 74. Кардона, 76.
Удаление: Мина, 90.
Судья: Рапаллини (Аргентина).
13 ноября. Барранкилья. Стадион «Метрополитано Роберто Мелендес».
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