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Уругвай благодаря голам Суареса и Кавани разгромил Колумбию

01:31
13 ноября. Колумбия — Уругвай — 0:3. Луис Суарес празднует гол. Фото Twitter
13 ноября. Колумбия — Уругвай — 0:3. Луис Суарес празднует гол. Фото Twitter
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Сборная Уругвая на выезде выиграла у команды Колумбии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (3:0). Голы забили Эдинсон Кавани, Луис Суарес и Дарвин Нуньес.

Уругвай поднялся на 4-е место в турнирной таблице, а Колумбия опустилась на 6-е.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Колумбия — Уругвай — 0:3 (0:1)

Голы: Кавани, 5 (0:1). Л.Суарес, 54 — с пенальти (0:2). Нуньес, 73 (0:3).

Колумбия: Оспина, Мурильо, Мохика, Мина, Хамес Родригес, Куадрадо, Лерма, Барриос (Диас, 32), Урибе (Кардона, 65), Муриэль (Морелос, 60), Сапата.

Уругвай: Кампанья, Годин, Касерес, Хименес, Винья, Нандес, Торрейра, Де ла Крус (Нуньес, 46), Бентанкур (Невес, 90+3), Л.Суарес (Х.Родригес, 70), Кавани (Арамбарри, 78).

Предупреждения: Мина, 20. Нандес, 49. Диас, 72. Лерма, 74. Кардона, 76.

Удаление: Мина, 90.

Судья: Рапаллини (Аргентина).

13 ноября. Барранкилья. Стадион «Метрополитано Роберто Мелендес».

Колумбия — Уругвай

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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