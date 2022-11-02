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Сегодня, 18:55

Колосков назвал глупостью новость о слежке Катара за официальными лицами ФИФА

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что власти Катара потратили более 387 миллионов долларов на проект, цель которого заключается в слежке за официальными лицами Международной федерации футбола (ФИФА) ради сохранения права проведения чемпионата мира по футболу-2022.

«Несусветная глупость! Чиновники из ФИФА, какого бы ранга они ни были, не принимают решение о том, быть или не быть чемпионату мира в Катаре. Эти вопросы находятся в компетенции Совета Федерации футбола, который состоит из представителей всех континентальных конфедераций. За всеми не уследишь.
Что это за чиновники такие, которые могут что-то где-то решить? Это идиотский вброс, который был характерен для английской прессы, когда это касалось российского чемпионата мира», — сказал Колосков «СЭ».

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
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П2

25%

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ТБ 2.5

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Власти Катара потратили более 380 миллионов долларов на слежку за чиновниками ФИФА
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