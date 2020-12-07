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Колодин считает, что у России есть шансы на выход на ЧМ-2022 с первого места

21:12
Денис Колодин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Колодин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист сборной России Денис Колодин поделился с «СЭ» мнением о соперниках национальной команды после жеребьевки европейского отбора ЧМ-2022. Россия попала в группу H вместе с Хорватией, Словенией, Словакией, Кипром и Мальтой.

— Серьезные соперники, — сказал Колодин. — Хорватия точно будет грозным оппонентом для нас, а с остальными можно бороться. Почему бы и не выйти в основную часть чемпионата мира даже и с первого места. Календарь плотный, непонятно, как все будет проходить в нынешних условиях. Сейчас на футбол смотришь, и он непредсказуем совершенно. Выбивается Мальта. Словакия и Словения — команды, с которыми будет тяжело играть у них дома, хотя еще неизвестно, будут ли на трибунах зрители.

(Анастасия Пастернак)

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