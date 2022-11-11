Кейта Бальде поддержал сборную Сенегала перед ЧМ-2022

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде посвятил пост сборной Сенегала перед чемпионатом мира в Катаре.

«Сегодня в моей голове и в моем сердце нет места для грусти. Радость от того, что мою страну на чемпионате мира представляют эти фантастические 26 парней и эта делегация, которая для меня как семья, намного больше, чем все остальное. Сенегал для меня означает счастье, смирение, радость, жертвенность, семью. Сенегал — это мой дом. В ближайшие недели мое сердце будет дома, вместе с ребятами, в Катаре. Я буду чувствовать себя 27-м игроком группы, но прежде всего я буду первым болельщиком этих цветов, чрезвычайно гордым видеть команду-чемпиона Африки, сражающуюся на поле за эту великую страну.

Я хотел бы поблагодарить тренера Алиу Сиссе и сенегальскую федерацию за близость и поддержку, которую они оказали мне в этот особенный момент, заставляя меня чувствовать себя частью национальной команды каждый день.

Огромное спасибо также моему клубу, московскому «Спартаку», который никогда не оставлял меня без своей полной поддержки, чтобы я мог вернуться в ближайшее время в наилучшей форме», — написал Бальде в соцсетях.

17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри». Он приступит к тренировкам со «Спартаком» на следующей неделе.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В групповом турнире ЧМ-2022 Сенегал сыграет с Катаром, Нидерландами и Эквадором.