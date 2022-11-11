Мбаппе заявил, что сборная Франции попробует выиграть второй ЧМ подряд

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможности для команды выиграть чемпионат мира дважды подряд.

«Это мой менталитет с юных лет: всегда делать больше, раздвигать границы. Для меня победа в чемпионате мира не стала концом. Это была первая глава чего-то безумного. Это так сложно — выиграть чемпионат мира дважды подряд, но, если вы хотите написать историю, вы должны сделать то, что никто не сделает. Так что будем пробовать. Думаю, у нас хорошая команда и коллектив. Дидье Дешам остался. И за нами Франция», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

В групповом турнире Франция сыграет со сборными Австралии, Дании и Туниса.

Национальная команда Франции является действующим победителем турнира.